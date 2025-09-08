Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 21:35

Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лифт в доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве рухнул с 12-го на 3-й этаж, в результате чего, по предварительным данным, пострадала девочка, сообщает Telegram-канал «Москва 24». На место происшествия оперативно прибыл глава управы, который заявил о готовности разобраться в причинах инцидента.

Местные жители подтвердили, что проблемы с лифтами носят систематический характер, поскольку их качество желает оставлять лучшего. Чиновник отметил, что служба «Мослифт» оперативно реагирует на заявки, однако факт аварии свидетельствует о недостатках в работе системы.

Ранее представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с NEWS.ru заявила, что курение в подъезде жилого дома категорически запрещено федеральным законом. По ее словам, за бросание пепла и окурков можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что намеренная остановка лифта или ложные вызовы диспетчера грозят штрафом до пяти тысяч рублей. Подобное поведение могут счесть нарушением безопасности эксплуатации устройства, отметил он.

лифты
падения
Москва
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине
Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления
«Был всякий сброд»: американский наемник заявил, что в ВСУ набирают убийц
Способы быстро избавиться от тошноты без лекарств
В России родилась «гиперлюбвеобильная» альпака
На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции
Экс-офицер ВСУ объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву
Нетаньяху призвал жителей покинуть Газу перед началом наземной операции
Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.