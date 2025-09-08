Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа

Лифт в доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве рухнул с 12-го на 3-й этаж, в результате чего, по предварительным данным, пострадала девочка, сообщает Telegram-канал «Москва 24». На место происшествия оперативно прибыл глава управы, который заявил о готовности разобраться в причинах инцидента.

Местные жители подтвердили, что проблемы с лифтами носят систематический характер, поскольку их качество желает оставлять лучшего. Чиновник отметил, что служба «Мослифт» оперативно реагирует на заявки, однако факт аварии свидетельствует о недостатках в работе системы.

Ранее представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с NEWS.ru заявила, что курение в подъезде жилого дома категорически запрещено федеральным законом. По ее словам, за бросание пепла и окурков можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что намеренная остановка лифта или ложные вызовы диспетчера грозят штрафом до пяти тысяч рублей. Подобное поведение могут счесть нарушением безопасности эксплуатации устройства, отметил он.