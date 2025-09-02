День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 05:20

Россиян предупредили о штрафах за остановку лифта и звонки диспетчеру

Юрист Русяев: намеренная остановка лифта грозит штрафом до пяти тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намеренная остановка лифта или ложные вызовы диспетчера грозят штрафом до пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подобное поведение могут счесть нарушением безопасности эксплуатации устройства.

ФЗ от 6 марта 2019 года № 23-ФЗ дополнил КоАП РФ статьей 9.1.1, устанавливающей административную ответственность за нарушение требований безопасной эксплуатации лифтов. Граждане, допустившие нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью, включая умышленную остановку лифтов без уважительных причин, могут быть оштрафованы на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что должностным лицам грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей либо дисквалификация сроком до полутора лет. Юридические лица, по его словам, рискуют получить штраф от 300 тысяч до 350 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За ложные вызовы диспетчера лифта действует штраф от тысячи до полутора тысяч рублей за первое нарушение согласно статье 19.13 КоАП РФ. При повторных ложных вызовах штраф увеличивается до четырех-пяти тысяч рублей либо назначаются обязательные работы, — подытожил Русяев.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что заклеивание номеров припаркованного автомобиля грозит штрафом в 500 рублей. По его словам, ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

Россия
штрафы
юристы
россияне
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
