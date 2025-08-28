Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто

Заклеивание номеров припаркованного автомобиля грозит штрафом в 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

Если машина стоит припаркованная, но номер намеренно заклеен или сделан нечитаемым, применяется ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Штраф 500 рублей. Судебная практика показывает, что даже в случае стоянки в зоне платной парковки с заклеенным номером водителя могут привлечь именно к этой ответственности. Кроме того, автомобиль с заклеенным номером может быть эвакуирован как представляющий потенциальную угрозу безопасности, — сказал Салкин.

Он уточнил, что управление машиной, которую невозможно идентифицировать, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, по словам юриста, водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах. По его словам, за самовольную установку ограждений водители могут быть оштрафованы на сумму от пяти тысяч рублей.