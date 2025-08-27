Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе Депутат Колунов: за самозахват парковки во дворе грозит штраф от 5 тысяч рублей

Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах, а за самовольную установку ограждений они могут быть оштрафованы на сумму от пяти тысяч рублей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Так депутат высказался насчет ситуаций, когда жильцы фиксируют для своих транспортных средств определенные места рядом с домом, передает ТАСС.

Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 тысяч до 200 тыся рублей, — подчеркнул депутат.

Колунов объяснил, что при определенной кадастровой стоимости участка штраф составит от 1% до 1,5% от цены участка. При этом назначенная сумма будет не менее пяти тысяч рублей.

Ранее юрист Михаил Салкин сообщил, что за парковку на газонах москвичам грозит штраф в размере пять тысяч рублей. По его словам, наказание регулируется статьей 8.25 Кодекса об административных правонарушениях.