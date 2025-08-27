День знаний — 2025
27 августа 2025 в 05:00

Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах

Юрист Салкин: за парковку на газонах в Москве грозит штраф пять тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За парковку на газонах москвичам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, наказание регулируется статьей 8.25 Кодекса об административных правонарушениях.

Если парковка осуществлена на газоне или зеленых насаждениях, то в Москве штраф за такое нарушение составляет пять тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для юридических лиц по статье 8.25 «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями», Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. В Московской области ответственность другая, так как в каждом регионе действует свой региональный КоАП, — сказал Салкин.

Он уточнил, что за парковку на зеленых насаждениях штраф для жителей Подмосковья составит от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц ― от 30 до 100 тысяч рублей. По словам юриста, строже наказывается парковка на газонах и цветниках: для граждан штраф пять тысяч рублей, а для юридических лиц 50 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева предложили сделать бесплатную парковку у школ в День знаний. С соответствующей инициативой они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину.

