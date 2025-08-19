Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 14:32

Парковку у школ призвали сделать бесплатной в День знаний

Депутат Ткачев предложил сделать бесплатную парковку у школ в День знаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева предложили сделать бесплатную парковку у школ в День знаний, пишет KP.RU. С соответствующей инициативой они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину.

1 Сентября — важный семейный праздник. Однако для многих семей этот радостный момент омрачается серьезной бытовой проблемой — отсутствием бесплатных парковочных мест рядом с учебными заведениями, — отметили авторы инициативы.

Парламентарии подчеркнули, что в настоящий момент в разных регионах страны действуют свои правила для автомобилистов, что создает неравные условия для граждан. Введение бесплатной парковки по всей России дополнительно поддержит родителей, а также укрепит семейные ценности в обществе.

Ранее автоюрист Вадим Рождественский заявил, что водителям, оставляющим автомобиль в не предназначенном для парковки месте во дворе дома, грозит штраф. При этом он отметил, что граждане могут обжаловать такое постановление. Однако для этого нужно собрать соответствующие доказательства.

