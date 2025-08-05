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05 августа 2025 в 13:16

Водителям рассказали, за что их могут оштрафовать прямо во дворе

Автоюрист Рождественский напомнил о штрафе за неправильную парковку во дворе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водителям, оставляющим автомобиль в не предназначенном для парковки месте во дворе дома, грозит штраф, предупредил автоюрист Вадим Рождественский. При этом он отметил, что граждане могут обжаловать такое постановление. Однако для этого им необходимо собрать соответствующие доказательства, передает «Радио 1».

Если гражданин не согласен с вынесенным постановлением, в котором содержится состав административного правонарушения, то можно его обжаловать в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу или в суде, — объяснил юрист.

Он уточнил, что вблизи домов зачастую есть разметка для спецтехники и пожарных машин. Кроме того, во дворах могут быть знаки, обозначающие расстояние, на котором парковаться запрещено. При этом штраф можно получить даже в случае, если автомобиль заедет в такую зону только одним колесом.

Ранее суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников. В отношении него составили протокол о неповиновении распоряжению полицейского.

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