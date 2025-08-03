Водителя оштрафовали за отказ показать отсутствие дронов в багажнике

Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах. Уточняется, что был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, передает РИА Новости.
В документах говорится, что мужчина вину полностью признал и попросил не наказывать слишком строго. Также он упомянул, что не мог сразу выполнить указание полицейского, потому что не сразу нашел нужный ключ. В итоге автомобилисту предписали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Инцидент произошел в Тульской области.
Ранее в России открыли новый, четвертый, класс воздушного пространства для беспилотников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. РФ стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс для БПЛА.
Тем временем в Белгородской области запустят в тестовом режиме новый сигнал об атаках беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, алгоритм будет начинаться с голосового сообщения, затем последует звуковой сигнал, а после в течение одной минуты будет звучать звуковая сирена.