Водителя оштрафовали за отказ показать отсутствие дронов в багажнике Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ показать, не перевозит ли он БПЛА

Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах. Уточняется, что был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, передает РИА Новости.

В документах говорится, что мужчина вину полностью признал и попросил не наказывать слишком строго. Также он упомянул, что не мог сразу выполнить указание полицейского, потому что не сразу нашел нужный ключ. В итоге автомобилисту предписали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Инцидент произошел в Тульской области.

Ранее в России открыли новый, четвертый, класс воздушного пространства для беспилотников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. РФ стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс для БПЛА.

Тем временем в Белгородской области запустят в тестовом режиме новый сигнал об атаках беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, алгоритм будет начинаться с голосового сообщения, затем последует звуковой сигнал, а после в течение одной минуты будет звучать звуковая сирена.