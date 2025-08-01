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01 августа 2025 в 11:55

В России упростили полеты беспилотников

Мишустин ввел в России класс воздушного пространства для БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России открыли новый, четвертый, класс воздушного пространства для беспилотников, сообщили в кабмине. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. РФ стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс для БПЛА.

В РФ появился новый класс воздушного пространства — H для беспилотников. Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов, — сказано в сообщении.

Новый класс воздушного пространства создали специально для полетов дронов на высотах до 150 метров в пределах выделенных маршрутов, расположенных ниже 3050 метров. Он предусматривает упрощенные правила для беспилотников массой не более 30 кг.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому в России с 1 марта 2026 года новые автозаправочные станции обяжут устанавливать зарядки для электромобилей. Быструю зарядку для электромобилей нужно будет предусматривать при строительстве новых АЗС. Речь идет о зарядных станциях постоянного тока не менее 44 кВт мощностью.

БПЛА
беспилотники
правительство
Михаил Мишустин
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