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30 июля 2025 в 15:19

АЗС в России обяжут заряжать электромобили

Новые АЗС в России обяжут строить электрозаправки с 1 марта 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 марта следующего года новые автозаправочные станции обяжут устанавливать зарядки для электромобилей. Соответствующее постановление приняло Правительство РФ и подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, быструю зарядку для электромобилей нужно будет предусматривать при строительстве новых АЗС. Необходимо будет устанавливать зарядные станции постоянного тока не менее 44 кВт мощностью. Требования к оснащению автозаправок зарядными станциями для электромобилей будут применяться, если АЗС имеет технологическое соединение с электросетями.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2025 года почти на 68,5% упали продажи новых электромобилей. За этот период реализовано 1,9 тысячи таких машин. В марте было продано 585 электромобилей, что на 76,6% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. Среди конкретных марок продажи Zeekr упали сильнее всего (на 76,1%), далее идут Avatr и Evolute. Реже всего в России покупали модель Zeekr 001 (384 электромобиля), а также Avatr 11 и Evolute i-Pro.

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Правительство РФ
автозаправки
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