04 сентября 2025 в 13:46

Россиян предупредили о штрафах за окурки и пепел в подъезде

Юрист Айвар: за бросание окурков в подъезде грозит штраф до пяти тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение в подъезде жилого дома категорически запрещено федеральным законом, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, за бросание пепла и окурков можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

Сегодня многие жильцы сталкиваются с тем, что соседи курят на лестничных клетках или оставляют там пепел и окурки. Федеральный закон прямо запрещает курение в местах общего пользования многоквартирных домов, включая лестницы, лифты и коридоры. За это предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей по статье 6.24 КоАП. Если же речь идет о бросании пепла и окурков, то это также нарушение правил пользования жилыми помещениями и правил благоустройства. Здесь штрафы варьируются от 100 до 5 тысяч рублей в зависимости от региональных норм, — отметила Айвар.

Юрист подчеркнула, что за курение в жилых домах россиян все чаще привлекают к административной ответственности. Она объяснила, что даже косвенные доказательства — фотографии, видеозаписи, показания соседей — могут стать основанием для наказания.

Важно понимать, что лестничная клетка — это общее пространство. Здесь должны соблюдаться права всех жильцов, в том числе детей и пожилых людей. Пепел и дым — это не только вопрос эстетики, но и вопрос здоровья и безопасности. Я всегда говорю, что курить — это личный выбор, но загрязнять общее пространство и нарушать закон — это уже не личное дело, а административная ответственность. Поэтому совет жителям прост: фиксируйте нарушения и обращайтесь к участковому или в управляющую компанию, — заключила Айвар.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что перевозка человека, высовывающегося из люка автомобиля, грозит штрафом как ему самому, так и водителю. Он подчеркнул, что взыскание для пассажира составляет 500 рублей, а для управляющего транспортным средством — тысячу рублей.

