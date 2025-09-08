Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:22

Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки

В Подмосковье мужчина с диабетом выпил три рюмки водки и оказался в реанимации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Московской области 25-летний местный житель оказался в реанимации, выпив три рюмки водки, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, мужчина употребил спиртное, зная, что болен диабетом.

После употребления алкоголя мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния: началось головокружение, неукротимая рвота и слабость. Медики, доставившие пациента в больницу, зафиксировали критическое состояние — уровень сахара в крови превышал норму в пять раз.

Пострадавший с девяти лет использовал инсулиновую помпу — автоматическое устройство для подачи инсулина. Повзрослев, он перестал наблюдаться у врачей, полагая, что техническое устройство полностью защитит его от последствий заболевания.

После экстренной инсулинотерапии и нескольких дней, проведенных в реанимации, пациента удалось стабилизировать. Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее Lenta.ru сообщила, что у певца Филиппа Киркорова выявлен диабет второго типа. Заболевание требует постоянного контроля и приема препаратов для регулирования уровня сахара в крови. Как уточняло издание, певец чувствует недомогание, жалуется на слабость, жажду и тяжесть в ногах.

алкоголь
Подмосковье
Московская область
госпитализации
реанимации
пациенты
водка
диабет
