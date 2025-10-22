Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:13

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения российско-арабского саммита

Песков: сроки российско-арабского саммита пока не определены

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сроки российско-арабского саммита пока не определены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что мероприятие не будет отложено в долгий ящик, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что саммит ожидается масштабным, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа для согласования графиков.

Пока нет понимания по срокам. <…> Предстоит такая напряженная дипломатическая работа, с тем чтобы согласовать графики, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первый российско-арабский саммит состоится, как только будут определены его новые сроки проведения. По словам министра, итоговые документы почти готовы.

До этого президент РФ Владимир Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок стремлением не препятствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке при участии главы Белого дома Дональда Трампа. Российский лидер отметил, что инициатива по корректировке дат принадлежала ему.

До этого сообщалось, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Помимо этого, приглашение было направлено и королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу.

