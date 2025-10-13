Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:01

Лавров раскрыл, когда состоится первый российско-арабский саммит

Лавров: российско-арабский саммит состоится после определения сроков проведения

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый Российско-арабский саммит состоится, как только будут определены его новые сроки проведения, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран. По словам министра, которые приводит ТАСС, итоговые документы почти готовы.

Я уверен, что он состоится, как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок стремлением не препятствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке при участии главы США Дональда Трампа. Российский лидер отметил, что инициатива по корректировке дат принадлежала ему.

До этого стало известно, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Помимо этого, приглашение было направлено и королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

Сергей Лавров
саммиты
арабские страны
Россия
