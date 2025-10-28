Для Киева денег нет. В ЕС зреет антиукраинский альянс: кто в него входит

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил о возможности создания «тройственного союза» Венгрии, Словакии и Чехии как стран, которые выступают против военной помощи Украине. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что на такой шаг эти государства могло побудить не только нежелание финансировать продолжение украинского конфликта, но и попытки США вынудить Европу полностью отказаться от российских углеводородов. О том, каковы политические возможности потенциального альянса и каковы его реальные интересы, — в материале NEWS.ru.

Реально ли создание тройственного антиукраинского альянса в ЕС

Издание Politico сообщает о том, что в Европе планируют создать антиукраинский альянс, в который могут войти Венгрия, Чехия и Словакия. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. «Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — сообщил в интервью чиновник.

Пока это только планы, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно отрицательно высказывался по вопросу вступления Украины в Евросоюз, финансирования этой страны, поставок туда вооружений, а также антироссийских санкций в топливно-энергетическом секторе. В марте 2022 года парламент Венгрии принял закон, согласно которому поставки оружия Киеву через территорию этой страны были запрещены.

Аналогичное отношение к Украине выражают и власти Словакии после победы на выборах там левоцентристской партии Smer («Курс — социальная демократия») и назначения премьер-министром Роберта Фицо.

Роберт Фицо Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости

Тот также неоднократно выступал против ограничений поставок в Европу российских нефти и газа, а 24 октября на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) разместил видеообращение, в котором говорится: «Как председатель правительства я придерживаюсь принципа, что Словакия никогда не будет финансово покрывать военные расходы Украины».

Чехия, которая ранее была одним из основных поставщиков снарядов на Украину, переживает сейчас смену внешнеполитического курса. В начале октября на парламентских выборах там победила правопопулистская партия евроскептиков-консерваторов ANO («Акция недовольных граждан»), ее основатель Андрей Бабиш имеет все шансы стать премьер-министром страны. Он весьма однозначен в оценках военной помощи режиму Зеленского. По словам политика, Прага не должна заниматься закупкой боеприпасов для Киева.

«У нас нет денег [даже] для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — подчеркнул Бабиш.

Насколько влиятелен может быть союз Венгрии, Чехии и Словакии в масштабах Европы

Исходя из этих позиций, возникновение альянса из трех государств, которые будут выступать против текущей политики ЕС по вопросу Украины, вполне реально. Несмотря на то что Венгрия и Словакия пытались отказываться от принятия очередных санкционных пакетов Евросоюза в адрес России и систематического финансирования Украины, ЕС «продавливал» эти решения. Формирование коалиции в более или менее формализованном виде может усилить позиции скептически настроенных государств, считают эксперты.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский предположил, что возникновение такого альянса стало возможным на фоне общего ослабления Европы.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск (слева направо) Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Локомотивы ЕС в лице Германии и Франции сейчас переживают далеко не лучшие времена. Их руководство теряет в рейтингах, экономика слабеет, а силу набирают партии популистов-евроскептиков вроде той же „Альтернативы для Германии“. Поэтому и на уровне ЕС они будут вынуждены считаться с консолидированной позицией трех стран, если такой альянс все же возникнет», — поделился мнением в разговоре с NEWS.ru политолог.

Согласен с такой точкой зрения и главный редактор венгерского издания Moszkvater.com, член международного клуба «Валдай» Габор Штир. По его словам, в Европе сейчас нарастают скептические настроения по вопросу помощи Украине и собственного экономического положения.

Тем не менее в беседе с NEWS.ru Штир предостерег от излишне оптимистичных ожиданий по поводу возможного альянса Будапешта, Праги и Братиславы.

«В ближайшем будущем прорыва в вопросе Украины в ЕС не будет. У руководства Евросоюза слишком закостенелое мышление. Большинство европейских министров думает о том, чтобы с помощью войны скрыть внутренние проблемы своих государств и Союза в целом. А еще, кажется, у них есть мысль с помощью этой войны построить централизованную Европу, своеобразные „Европейские Соединенные Штаты“, и получить время, чтобы усилить свой собственный военный потенциал», — подчеркнул эксперт.

По словам Штира, Венгрия, Чехия и Словакия могут только пытаться выиграть время, затягивая принятие решений Брюсселем, и надеяться на скорейшее окончание конфликта на Украине. Но на радикальную смену политики ЕС надеяться не стоит.

Как связаны «тройственный союз», российская нефть и энергетическая политика США

Одной из причин анонсирования «тройственного союза скептиков» может быть энергетическая политика США в отношении Европы. Специальный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитэкер на днях открыто выражал недовольство тем, что Венгрия не предпринимает шагов к полному отказу от российских углеводородов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Габор Штир подчеркнул, что, несмотря на эти заявления, на нынешнем этапе венгерско-американские отношения «очень хорошие». По мнению эксперта, Трамп, кажется, понимает особое положение Венгрии, у которой нет морских портов и необходимой для «переключения» на американские СПГ и нефть инфраструктуры.

«Но насколько хватит терпения Вашингтона? На несколько месяцев или год? Я думаю, что в районе 2028 года, под очередные выборы в США, давление на Венгрию и Словакию по вопросу российских нефти и газа существенно усилится. Чтобы те полностью отказались от российского импорта», — поделился опасениями Штир.

Алексей Громский полагает, что необходимо в первую очередь задать вопрос, чему именно хотят противостоять Венгрия, Словакия и Чехия.

«А противостоят они в первую очередь внешнеполитическим решениям по Украине, которые лоббируются брюссельской евробюрократией, во многом под давлением Вашингтона. Орбан, Фицо и, возможно, Бабиш могут сейчас возглавить все здоровые, консервативные силы в Европе, которые по аналогии с электоратом Трампа можно назвать MEGA — Make Europe Great Again», — предположил эксперт. Эти силы, подчеркнул он, несмотря на свой «трампизм», будут противостоять в том числе попыткам лидера США давить на европейскую энергетику.

Такой самостоятельный политический вес и консолидированное представительство в масштабах всего Евросоюза, конечно, не понравятся ни Брюсселю, ни Вашингтону, полагает Громский.

«Это значит, что противостояние будет только усиливаться, однако все шансы отстоять свои национальные интересы у Праги, Будапешта и Братиславы все же есть», — резюмировал политический аналитик.

