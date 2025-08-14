Власти Чехии признались, сколько снарядов поставили Украине

Чехия выполнила значительную часть программы военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Петр Фиала на своей странице в социальной сети X. По его словам, в текущем году государство уже передало Киеву 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках специальной инициативы.

Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам, — написал чешский премьер.

Эта программа была запущена весной 2024 года и предполагает закупку боеприпасов в третьих странах при финансовой поддержке западных партнеров. Германия выделила на эти цели более €1 млрд. В прошлом году в рамках инициативы Украина получила свыше 1,5 млн снарядов.

Ранее сообщалось, что Чехия может изменить политику в отношении Украины после парламентских выборов. Победа бывшего главы правительства и миллиардера Андрея Бабиша усилит в ЕС союз премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против помощи Киеву. При этом в последние годы Прага входила в число наиболее активных сторонников Киева наряду с Польшей и странами Балтии.