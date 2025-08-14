Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 04:20

Власти Чехии признались, сколько снарядов поставили Украине

Премьер Фиала: Чехия направила на Украину миллион артиллерийских снарядов

Город Прага, Чехия Город Прага, Чехия Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Чехия выполнила значительную часть программы военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Петр Фиала на своей странице в социальной сети X. По его словам, в текущем году государство уже передало Киеву 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках специальной инициативы.

Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам, — написал чешский премьер.

Эта программа была запущена весной 2024 года и предполагает закупку боеприпасов в третьих странах при финансовой поддержке западных партнеров. Германия выделила на эти цели более €1 млрд. В прошлом году в рамках инициативы Украина получила свыше 1,5 млн снарядов.

Ранее сообщалось, что Чехия может изменить политику в отношении Украины после парламентских выборов. Победа бывшего главы правительства и миллиардера Андрея Бабиша усилит в ЕС союз премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против помощи Киеву. При этом в последние годы Прага входила в число наиболее активных сторонников Киева наряду с Польшей и странами Балтии.

Чехия
снаряды
программы
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец одним решительным действием спас целое подразделение
Врач раскрыла вред неправильно подобранного бюстгальтера
Женщинам назвали главные признаки мужской измены
Власти Чехии признались, сколько снарядов поставили Украине
В Госдуме хотят компенсировать россиянам деньги за платную медицину
В США выдвинули условия по гарантиям безопасности Киеву
НПЗ загорелся при атаке дронов ВСУ на Волгоград
Успенский пост: правила и традиции
SHOT сообщил об атаке дронов ВСУ на Волгоград
Медовый Спас: история и современные традиции
Стало известно, какой самолет способен без посадок долететь из РФ до Аляски
Бутерброды с колбасой унесли жизни двоих итальянцев
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 августа, полынь и грибки
В РПЦ высказались о «четвертом пророчестве» Фатимы
Бесятся от зависти: зачем Лондон хочет устроить экокатастрофу в Черном море
Тела трех детей обнаружены в российском городе
«Король ужасов» придумал идеальный финал для Трампа
Сторонник Трампа пропустит саммит лидеров на Аляске
Названо число пострадавших полицейских при протестах в Сербии
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.