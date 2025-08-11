Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:13

Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины

NZZ: Чехия может прекратить поддержку Украины после победы Бабиша на выборах

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Чехия может изменить политику в отношении Украины после парламентских выборов, сообщает NZZ. По данным издания, победа бывшего главы правительства и миллиардера Андрея Бабиша усилит в ЕС союз премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против помощи Киеву.

Авторы статьи уточняют, что последние годы Прага входила в число наиболее активных сторонников Киева наряду с Польшей и странами Балтии. Чехия передавала тяжелое вооружение, принимала беженцев и инициировала масштабную программу закупки артиллерийских снарядов для ВСУ.

Бабиш, как отмечается в материале, намерен прекратить поставки чешского оружия и участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Он также выступает против увеличения военных расходов НАТО.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщила, что сохранение суверенитета Украины может потребовать территориальных уступок. По его оценке, даже при масштабной западной поддержке Киев не способен в ближайшее время освободить все территории без катастрофических потерь.

Между тем стало известно, что Италия не будет участвовать в закупке американского вооружения для украинской армии. Аналитики объясняют решение нехваткой средств и несовместимостью с уже переданными ВСУ системами, такими как совместно с Францией произведенные Samp-T.

Чехия
Андрей Бабиш
Словакия
Украина
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Венгрия
