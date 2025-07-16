Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ Италия по примеру Франции и Чехии отказалась закупать оружие США для ВСУ

Италия по примеру Францию и Чехии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины, передает газета La Stampa. По словам аналитиков, главной причиной отказа стало отсутствие средств на подобные закупки, а также то, что переданные ВСУ Италией системы вооружения «соответствуют другим технологическим конфигурациям». В частности, Samp-T производятся Италией и Францией. В итальянском Минобороны подчеркнули, что решение канцлера Германии Фридриха Мерца является самостоятельным шагом Берлина.

Здесь никогда не шла речь о покупке американского оружия, — заявили в ведомстве.

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред Соединенных Штатов при Альянсе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему, которую купил Евросоюз. Так она ответила на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о поставках оружия США Киеву. Каллас усомнилась, что поставщиком оружия действительно будут США.