Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались

Страны Евросоюза не смогли договориться о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине в виде кредита на €140 млрд. Против такого решения выступила Бельгия, на депозитах которой лежит основная часть этих средств. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают этот исход вполне ожидаемым, так как бельгийские власти не хотят портить репутацию за фактическую кражу денег РФ. Смогут ли страны ЕС преодолеть раскол и как их решение повлияет на ход украинского конфликта — в материале NEWS.ru.

Почему в ЕС не договорились о российских активах

Власти стран ЕС разделились во мнениях о передаче Украине российских активов на саммите в Брюсселе, который стартовал 23 октября. Как пишет издание Politico, в проекте заявления ЕС о замороженных резервах РФ представители Бельгии изменили формулировки на «более расплывчатые». В конечной версии документа сказано, что Евросовету рекомендуется вернуться к обсуждению изъятия активов на следующем заседании — то есть в декабре.

По версии СМИ, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер занял «бескомпромиссную позицию». Политик утверждает: «самой главное условие» для его страны — чтобы Россия получила гарантии на компенсацию от ЕС в случае возвращения ей законного права собственности на активы. Это требование, подчеркнул де Вевер, не вызвало «бурного энтузиазма за столом переговоров». Тогда политик призвал другие страны Европы взять на себя обязательство использовать российские средства, находящиеся под их юрисдикцией.

Историк-источниковед, политолог Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru отметил, что слова бельгийского премьера максимально выпукло демонстрируют особенности «экономического мировоззрения европейцев».

«Вероятность того, что замороженные деньги России когда-нибудь вернут, к сожалению, ничтожно мала. Но европейское сознание все-таки считает, что если деньги лежат, то их однажды придется вернуть. А возвращать придется через суды, с издержками, процентами, компенсациями и прочим „сопутствующим ущербом“. Такие перспективы Бельгии как стране, где и находятся российские активы, не улыбаются совершенно. Это те красные линии, которые Брюссель пока пересекать не готов», — подчеркнул эксперт.

Депутат Госдумы профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев придерживается схожего мнения.

«Европейские страны хотят быть щедрыми за чужой счет. Собственных денег у них нет, везде гигантские экономические кризисы. И они придумали, что деньги на Украину можно взять из российских активов. Вот только за российские активы отвечает Бельгия, где находится депозитарий. И нести издержки она не хочет», — пояснил политик в разговоре с NEWS.ru.

Чем Украине помогут замороженные активы РФ

Лидеры Евросоюза неоднократно поднимали вопрос об изъятии российских резервов и распределении их на нужды Украины в той или иной форме. Обсуждались и отдельные проекты, для реализации которых нужны эти средства. К примеру, Финляндия заявила о готовности закупить у США для Киева оружие на €100 млн — осуществить поставки планируется за счет «внешнего финансирования».

«Несмотря на выводы саммита ЕС, подготовительная работа Еврокомиссии по кредиту в размере €140 млрд для Украины продолжается. Я ожидаю предложения от комиссии в ближайшие недели», — цитирует финского премьера Петтери Орпо газета Helsingin Sanomat.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что его страна готова предоставить Украине 100–150 истребителей Gripen E к 2030 году. Но строить их Стокгольм готов исключительно на деньги из замороженных российских резервов.

По мнению Матвейчева, все обещания со стороны европейских политиков не имеют под собой никакой реальной почвы, так как не обеспечены материальными ресурсами — в ЕС для их выполнения даже нет достаточных производственных мощностей. Он также отметил, что ключевая потребность ВСУ сейчас вовсе не в деньгах, а в человеческих ресурсах — их не купишь ни за какую сумму.

«Говорить о том, что Украина получит Gripen E через три года или в 2030 году, — это как-то слишком оптимистично для Украины. Что останется к тому времени от этой страны?» — подчеркнул парламентарий.

Получит ли Киев российские деньги

Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что замороженные активы России все же будут переданы Украине в обозримом будущем. По мнению Якоря, репутационные издержки для Бельгии и всего Евросоюза слишком велики — впрочем, как и для платформы Euroclear, где размещены деньги РФ.

«Денег из конфискованных активов Украине не давали раньше, не дают сейчас и, скорее всего, не дадут в будущем. В данном случае это статус-кво. Немцы и французы будут искать деньги у себя, бельгийцы будут, конечно, тоже их искать, но в гораздо меньшей степени», — уверен политолог.

Матвейчев, в свою очередь, напомнил и о правовом аспекте, связанном с Euroclear. Эта финансовая площадка имеет филиалы во многих странах. Поэтому в случае изъятия российских резервов Россия при поддержке своих стратегических партнеров может мгновенно подать иски к Euroclear за рубежом.

«Сомневаюсь, что суд в Гонконге или Арабских Эмиратах, да и вообще где бы то ни было, скажет, что красть можно. Тогда получится, что судья в принципе отменил закон, поскольку все законы в мире говорят обратное», — подчеркнул Матвейчев.

Политик уверен: даже если не рассматривать в качестве возможного негативного фактора отток капиталов из Euroclear, репутационный ущерб банковской системе Европы будет чудовищным. Вкладчики со всего мира — как государства, так и частные инвесторы — попросту «стремительно побегут» со своими деньгами подальше от европейских банков, считает депутат.

«Потери, которые неизбежны, при подобном воровстве, будут гораздо больше любых миллиардов. Репутация стоит значительно дороже. Собственно, она и составляет основной капитал банковской системы», — резюмировал Матвейчев.

