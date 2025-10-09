Бельгия озвучила три красные линии по использованию активов России

Бельгия представила Евросоюзу перечень условий по вопросу использования замороженных российских активов, обозначив ограничения их возможного использования в интересах Украины, передает издание Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Барта де Вевера. В списке также значится пункт об отказе от одобрения любых шагов, которые могут трактоваться как конфискация активов.

Бельгия обозначила свои красные линии в отношении использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере €140 млрд (13,3 трлн рублей), — говорится в материале.

Он также обратился к странам ЕС с просьбой дать гарантии, что европейские государства возьмут на себя все существующие и возможные риски как в отношении Euroclear, так и Бельгии. Помимо этого, де Вевер настоял на подписании соглашения о незамедлительном погашении долговых обязательств в случае, если Euroclear придется вернуть активы России.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов заявил, что доверие к евро резко упадет, если Евросоюз решит изъять российские активы. По его словам, единого мнения по этому вопросу в Европе нет. Однако многие политики считают, что подобный шаг нанесет серьезный урон финансовой системе.