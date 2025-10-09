Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 09:58

Бельгия озвучила три красные линии по использованию активов России

Бельгия выдвинула Евросоюзу условия по использованию замороженных активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бельгия представила Евросоюзу перечень условий по вопросу использования замороженных российских активов, обозначив ограничения их возможного использования в интересах Украины, передает издание Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Барта де Вевера. В списке также значится пункт об отказе от одобрения любых шагов, которые могут трактоваться как конфискация активов.

Бельгия обозначила свои красные линии в отношении использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере €140 млрд (13,3 трлн рублей), — говорится в материале.

Он также обратился к странам ЕС с просьбой дать гарантии, что европейские государства возьмут на себя все существующие и возможные риски как в отношении Euroclear, так и Бельгии. Помимо этого, де Вевер настоял на подписании соглашения о незамедлительном погашении долговых обязательств в случае, если Euroclear придется вернуть активы России.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов заявил, что доверие к евро резко упадет, если Евросоюз решит изъять российские активы. По его словам, единого мнения по этому вопросу в Европе нет. Однако многие политики считают, что подобный шаг нанесет серьезный урон финансовой системе.

Бельгия
Украина
Брюссель
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Армия России отразила удар барражирующим боеприпасом Switchblade
«Напасть на Москву»: в Финляндии удивились новой выходке Зеленского
Воры обчищали столичные супермаркеты с помощью детской коляски
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.