28 октября 2025 в 11:42

Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейрохирурги из Москвы оказали помощь младенцу, упавшему с пеленального столика, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы. Ребенка доставили в Морозовскую больницу с рвотой и отеком на голове.

Операция прошла успешно, и мы смогли помочь ребенку, — рассказали представители медучреждения.

Младенцу диагностировали перелом правой теменной кости и гематомы. После проведения томографии врачи также обнаружили повреждения мозга — во время операции им пришлось провести восстановление костных фрагментов.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно удалили опухоль мозга из головы жителя столицы. Пациент обратился с жалобами на интенсивные головные боли.

