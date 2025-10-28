Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика

Нейрохирурги из Москвы оказали помощь младенцу, упавшему с пеленального столика, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы. Ребенка доставили в Морозовскую больницу с рвотой и отеком на голове.

Операция прошла успешно, и мы смогли помочь ребенку, — рассказали представители медучреждения.

Младенцу диагностировали перелом правой теменной кости и гематомы. После проведения томографии врачи также обнаружили повреждения мозга — во время операции им пришлось провести восстановление костных фрагментов.

