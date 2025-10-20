Россиянину удалили огромную опухоль из мозга Врачи удалили москвичу из мозга опухоль размером с кулак

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно удалили опухоль мозга из головы жителя столицы, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы. Пациент обратился с жалобами на интенсивные головные боли. Обследование выявило опухоль размером с кулак, которая сдавливала важные мозговые структуры.

Операцию провели в гибридной операционной флагманского центра Склифа. Сначала выполнили ангиографию, затем — открытое нейрохирургическое удаление опухоли. Андрей Гринь, главный внештатный нейрохирург ДЗМ и заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ, сообщил, что операция прошла успешно. На следующий день после хирургического вмешательства пациент начал самостоятельно передвигаться и отметил значительное улучшение своего состояния.

Помимо послеоперационного наблюдения в отделении, для скорейшего восстановления молодому мужчине назначили курс массажа, сеансы в барокамере и физиотерапию. Сейчас его уже выписали в хорошем самочувствии с дальнейшими рекомендациями, — сообщили в Склифе.

