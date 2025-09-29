Уникальную трансплантацию части конечности провели в Москве

Специалисты Института имени Склифосовского выполнили уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти, используя донорский материал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Хирургическое вмешательство продолжалось в течение девяти часов и потребовало задействования нескольких операционных.

Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения, — заявил мэр города.

Ранее родители девочки из подмосковного Королева подали гражданский иск к местной больнице, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку, совершенную во время родов в 2019 году и приведшую к тяжелой инвалидности ребенка. Уголовное дело против медиков было прекращено спустя пять лет из-за истечения срока давности.

Также в Москве врачи провели уникальную операцию 11-летнему мальчику с деформацией грудной клетки. Хирург Владимир Гацуцын отметил, что без вмешательства подобная патология могла бы со временем привести к тяжелым последствиям.