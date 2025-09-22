«Интервидение-2025»
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди

В Москве успешно прооперировали ребенка с деформацией грудной клетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи провели уникальную операцию 11-летнему мальчику с деформацией грудной клетки в ДГКБ № 9 им. Сперанского, передает 360.ru. Хирург Владимир Гацуцын отметил, что без вмешательства подобная патология могла бы со временем привести к тяжелым последствиям.

Вследствие врожденной дисплазии развивается состояние, при котором отмечается активный рост хрящей между ребрами и грудиной, и тем самым происходит эффект «наплывающих льдов» — хрящики вворачивают грудину вовнутрь или, наоборот, выталкивают вперед, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае врачи сразу четырех медучреждений сумели сохранить жизнь беременной женщине и ее ребенку в крайне тяжелой ситуации, сообщили в региональном Минздраве. На 38-й неделе у пациентки выявили острое расслоение аорты — смертельно опасную патологию.

Кроме того, в Чебоксарах специалисты городской клинической больницы № 1 провели уникальную операцию и спасли пациентку с огромной опухолью. Хирурги извлекли новообразование весом почти 10 килограммов.

