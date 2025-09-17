Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением

В Хабаровском крае врачам четырех медицинских учреждений удалось спасти жизнь беременной пациентке и ее ребенку при экстремально сложных обстоятельствах, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. У женщины было диагностировано острое расслоение аорты на 38-й неделе беременности, что представляет огромную опасность для жизни.

Во время транспортировки на плановое кесарево сечение состояние пациентки резко ухудшилось, появились симптомы, схожие с преэклампсией и тромбоэмболией легочной артерии. Медики оперативно провели экстренное оперативное родоразрешение, после чего новорожденную девочку в состоянии тяжелой асфиксии передали реаниматологам.

Дальнейшее обследование в больнице имени Сергеева выявило комплекс критических состояний: тромбоэмболию мелких ветвей, пневмонию и острое расслоение аорты. Для проведения срочной шестичасовой операции на сердце пациентку перевели в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где ей оказали специализированную помощь.

После успешно проведенного хирургического вмешательства женщина провела 10 суток в отделении реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. В краевом Минздраве подчеркнули, что данный клинический случай является уникальным и ранее не описывался ни в отечественной, ни в международной медицинской практике. Таким образом, слаженные действия специалистов родильного дома имени Венцовых, больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева, а также Федерального кардиоцентра позволили сохранить жизни матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.