Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:50

Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением

Минздрав Хабаровского края: медики спасли роженицу с расслоением аорты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае врачам четырех медицинских учреждений удалось спасти жизнь беременной пациентке и ее ребенку при экстремально сложных обстоятельствах, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. У женщины было диагностировано острое расслоение аорты на 38-й неделе беременности, что представляет огромную опасность для жизни.

Во время транспортировки на плановое кесарево сечение состояние пациентки резко ухудшилось, появились симптомы, схожие с преэклампсией и тромбоэмболией легочной артерии. Медики оперативно провели экстренное оперативное родоразрешение, после чего новорожденную девочку в состоянии тяжелой асфиксии передали реаниматологам.

Дальнейшее обследование в больнице имени Сергеева выявило комплекс критических состояний: тромбоэмболию мелких ветвей, пневмонию и острое расслоение аорты. Для проведения срочной шестичасовой операции на сердце пациентку перевели в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где ей оказали специализированную помощь.

После успешно проведенного хирургического вмешательства женщина провела 10 суток в отделении реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. В краевом Минздраве подчеркнули, что данный клинический случай является уникальным и ранее не описывался ни в отечественной, ни в международной медицинской практике. Таким образом, слаженные действия специалистов родильного дома имени Венцовых, больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева, а также Федерального кардиоцентра позволили сохранить жизни матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.

Россия
Хабаровский край
беременные
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.