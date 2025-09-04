Врачи спасли жизнь женщине с гигантской опухолью Хирурги в Чебоксарах удалили пациентке опухоль весом 10 кг

В Чебоксарах врачи городской клинической больницы №1 выполнили сложную операцию по спасению жизни пациентки с гигантской опухолью, сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Хирурги удалили новообразование весом около 10 килограммов.

Женщина поступила в приемное отделение в критическом состоянии. Она длительное время наблюдалась у врачей по поводу прогрессирующей миомы, но неоднократно отказывалась от предложенного оперативного лечения, несмотря на рекомендации специалистов.

Ранее врачи Щелковского перинатального центра провели успешную операцию по удалению гигантской кисты яичника у 46-летней пациентки. Новообразование достигало 30 сантиметров в диаметре. Киста занимала всю полость малого таза и часть брюшной полости. По словам врачей, применение современных хирургических методик позволило обеспечить быстрое восстановление пациентки, которая уже готовится к выписке.

В Вологодской областной клинической больнице провели аналогичную операцию 42-летней пациентке, удалив 20-сантиметровую кисту яичника. Особую сложность представляло то, что женщина находилась на 12-й неделе беременности. Хирургам удалось не только удалить образование, но и сохранить плод.