Эндокринолог рассказала, как уберечь организм от мутаций клеток

Дыхательные практики снизят уровень стресса и дополнительно защитят организм от мутаций клеток и новообразований, заявила aif.ru эндокринолог Мария Коновалова. Она отметила, что с помощью упражнений можно снизить риск развития кисты яичника и полипа эндометрия.

Мы живем в условиях колоссальных техногенных, экологических, информационных и эмоциональных перегрузок. Это запускает преждевременное старение организма в целом и механизмам противоопухолевой защиты в частности. Поэтому пришло время взять ответственность за уровень заботы о своем теле, — отметила Коновалова.

Она уточнила, что дыхательные упражнения позволяют активировать отток лимфы и устранить застой крови в теле. Помимо этого, для защиты клеток организма нужны рацион с обилием питательных веществ, физическая активность и поддержание ментального здоровья. В частности, важно избавиться от страхов, тревожности и самообесценивания, подытожила врач.

