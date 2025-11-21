Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:18

Эндокринолог рассказала, как уберечь организм от мутаций клеток

Врач Коновалова: дыхательные практики защитят организм от мутаций клеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дыхательные практики снизят уровень стресса и дополнительно защитят организм от мутаций клеток и новообразований, заявила aif.ru эндокринолог Мария Коновалова. Она отметила, что с помощью упражнений можно снизить риск развития кисты яичника и полипа эндометрия.

Мы живем в условиях колоссальных техногенных, экологических, информационных и эмоциональных перегрузок. Это запускает преждевременное старение организма в целом и механизмам противоопухолевой защиты в частности. Поэтому пришло время взять ответственность за уровень заботы о своем теле, — отметила Коновалова.

Она уточнила, что дыхательные упражнения позволяют активировать отток лимфы и устранить застой крови в теле. Помимо этого, для защиты клеток организма нужны рацион с обилием питательных веществ, физическая активность и поддержание ментального здоровья. В частности, важно избавиться от страхов, тревожности и самообесценивания, подытожила врач.

Ранее эндокринолог Екатерина Гришаева напомнила, что следует проверять гормоны при любом нарушении организма. Она отметила, что от гормонального баланса зависят как внешность, так и самочувствие.

