Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»

Девушка из Великобритании 13 раз обращалась к врачу с жалобами, которые медики списывали на алкоголь и менструации, сообщает журнал The Sun. Только спустя четыре года у 23-летней Милли Таннер из Вустершира диагностировали рак кишечника третьей стадии. К моменту постановки диагноза болезнь распространилась по лимфатическим узлам.

Мне казалось, что я схожу с ума. <...> Они сказали, что, возможно, я слишком много выпила накануне, и это вызвало раздражение желудка, — рассказала Милли.

С июня 2021 по ноябрь 2023 года девушка 13 раз обращалась к терапевтам, посещала отделение неотложной помощи и звонила в службу NHS 111. Однако медики считали причиной ее проблем менструальные боли, геморрой и усталость из-за ночных смен. Лишь после онлайн-теста на скрытую кровь в кале, который дал положительный результат, Таннер назначили колоноскопию. Исследование подтвердило наличие опухоли.

