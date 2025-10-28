Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:54

Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»

The Sun: врачи четыре года не могли выявить рак кишечника у 23-летней британки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Великобритании 13 раз обращалась к врачу с жалобами, которые медики списывали на алкоголь и менструации, сообщает журнал The Sun. Только спустя четыре года у 23-летней Милли Таннер из Вустершира диагностировали рак кишечника третьей стадии. К моменту постановки диагноза болезнь распространилась по лимфатическим узлам.

Мне казалось, что я схожу с ума. <...> Они сказали, что, возможно, я слишком много выпила накануне, и это вызвало раздражение желудка, — рассказала Милли.

С июня 2021 по ноябрь 2023 года девушка 13 раз обращалась к терапевтам, посещала отделение неотложной помощи и звонила в службу NHS 111. Однако медики считали причиной ее проблем менструальные боли, геморрой и усталость из-за ночных смен. Лишь после онлайн-теста на скрытую кровь в кале, который дал положительный результат, Таннер назначили колоноскопию. Исследование подтвердило наличие опухоли.

Ранее диетолог Франклин Джозеф рассказал, что краснокочанная капуста помогает предотвратить рак благодаря противовоспалительным соединениям. По его словам, она также полезна для кишечника, иммунитета, снижает уровень холестерина и улучшает работу печени. Эксперт рекомендовал ежедневно употреблять несколько ложек этого овоща.

