27 октября 2025 в 11:00

Пачка творога и горстка муки. Пеку творожные булочки «Нежность» — быстрый завтрак из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная выпечка — это всегда гарантия нежности и мягкости, а эти булочки с изюмом становятся настоящим воплощением идеальной текстуры. Они получаются воздушными, слегка влажными внутри, с тонкой золотистой корочкой и сладкими взрывами изюма в каждом кусочке. Секрет их нежности — в твороге, который делает тесто эластичным, но при этом легким, и в особом способе приготовления, который сохраняет сочность. Эти булочки хороши как в теплом виде, когда они особенно ароматны, так и на следующий день, не теряя своей мягкости. Они станут идеальным блюдом для утреннего кофе, вечернего чая или в качестве легкого десерта.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 300 г муки, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г изюма. Размягченное масло разотрите с творогом, добавьте яйца, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Добавьте предварительно промытый и обсушенный изюм. Разделите тесто на 10–12 частей, сформируйте круглые булочки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте булочкам немного остыть на решетке — так они сохранят свою нежную текстуру.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

