27 октября 2025 в 13:58

Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России

Политолог Евстафьев: планы Трампа разрушатся в случае использования активов РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Планы президента США Дональда Трампа по сотрудничеству с Москвой потерпят крах, если Евросоюз использует замороженные российские активы, заявил NEWS.ru профессор НИУ ВШЭ политолог-американист Дмитрий Евстафьев. По его словам, глава Белого дома заинтересован в сотрудничестве с Россией в области ресурсов.

Соучастие США в конфискации российских активов не то чтобы делает Штаты и лично Трампа участниками конфликта на Украине, что от него хотят евроатлантисты, но подталкивает к этому на полтора шага. Брать на себя хотя бы часть ответственности за компенсации для Трампа означает обнулить все заделы, которые были сделаны в последние месяцы по поводу перспектив экономического сотрудничества с Россией, прежде всего в углеводородной сфере. И он, конечно же, на это не пойдет, — пояснил Евстафьев.

Он подчеркнул, что Трампу безразлично, откуда Евросоюз возьмет деньги на покупку американского оружия для Украины. По мнению политолога, президент США осознает, что бюджет ЕС не располагает значительными средствами для таких закупок. Как отметил Евстафьев, это дает Трампу мощный инструмент влияния на евроатлантические страны, которые пытаются еще сильнее втянуть его в украинский конфликт.

Трамп отстранился [от возможной конфискации активов РФ], показывая, что вся ответственность будет на Европе и он не будет оказывать давление на некоторые страны ЕС. И он подталкивает Евросоюз к смягчению ее позиций по поводу компромисса с Россией, — заключил Евстафьев.

Ранее Трамп заявил, что не ведет переговоров с Евросоюзом о возможности использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Так он отреагировал на вопрос журналистов о целесообразности снятия запрета на такие действия со стороны Европы.

Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
