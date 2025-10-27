Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:38

Названы факторы риска желчнокаменной болезни

Хирург Дидигов: проблемы с пищеварением грозят желчнокаменной болезнью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с пищеварительной системой могут привести к развитию желчнокаменной болезни, предупредил хирург высшей квалификационной категории Мурат Дидигов. В разговоре с телеканалом «Краснодар» врач подчеркнул, что на фоне снижения скорости оттока желчи возникают предпосылки для образования камней.

Факторы риска камнеобразования в желчных путях хорошо известны. Условно их можно разделить на три группы причин. Первое — это нарушение скорости оттока желчи. Привести к этому могут различные заболевания пищеварительной системы. И на фоне замедления скорости оттока желчи создаются предпосылки для камнеобразования, прежде всего именно в желчном пузыре, — пояснил хирург.

Он добавил, что важную роль играет изменение химического состава желчи. По словам врача, такое возможно на фоне хронических болезней пищеварительной системы и гормональной дисфункции. Кроме того, предупредил Дидигов, к развитию желчнокаменной болезни могут привести инфекционные заболевания.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что взрослые редко заражаются вирусом Коксаки. По его словам, это заболевание чаще встречается у детей.

