27 октября 2025 в 19:39

В Финляндии закрывают аэропорт из-за отсутствия рейсов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт города Лаппенранты на юге Финляндии прекратит работу до конца 2025 года, сообщает ТАСС. В воздушной гавани связали это с нехваткой туристов из России. При этом там не исключили организацию разовых рейсов.

С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет, — сказал собеседник агентства.

Агентство отмечает, что ранее поступала информация о возможном закрытии аэропорта Лаппенранты из-за финансовых проблем, связанных с сокращением потока российских туристов. В 2011 году этот аэропорт занимал пятое место по пассажиропотоку среди международных аэропортов Финляндии, причем основными посетителями были жители Санкт-Петербурга.

До этого появилась информация, что популярные спа-курорты в Финляндии оказались на грани банкротства из-за отсутствия российских туристов. В местных СМИ все чаще появляются статьи с заголовками «Легендарный спа-курорт объявляется банкротом». За последнее время с финансовыми проблемами столкнулись спа-отель Yyteri, база отдыха со спа-центром Pajarinhovi в Китеэ и спа-центр Runni.

Россия
Финляндия
туристы
рейсы
