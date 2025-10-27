В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией с одним нюансом

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с Россией, передает телеканал Yle. По его словам, это может произойти не через десятилетия, а в более близкой перспективе. Премьер уточнил, что главным условием для возобновления движения станет возвращение к прежней практике проверки документов российскими пограничниками.

По моему мнению, открытие восточной границы на каком-то пункте возможно в будущем, и я говорю не о десятилетиях, — отметил Орпо.

Граница между Россией и Финляндией остается закрытой по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ограничения на въезд начали вводить еще в ноябре 2023 года, когда власти зафиксировали рост числа мигрантов из других государств.

Ранее появилась информация, что новый пограничный забор на границе Финляндии и России неожиданно превратился в объект паломничества любопытных путешественников. В пограничной службе отмечают всплеск нарушений, связанных с иностранцами, которые приезжают сделать селфи на фоне «границы XXI века».

Европарламент между тем согласился с оценкой ЕК, которая дала Финляндии разрешение закрыть границу с РФ. Парламентарии сослались на «гибридные угрозы» с российской стороны.