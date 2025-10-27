Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:22

В Госдуме высмеяли разговоры «умалишенных» финнов об открытии границы с РФ

Милонов: России не нужно открытие границы с финнами из-за их враждебной позиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия не нуждается в открытии границы с Финляндией из-за ее враждебной позиции по отношению к Москве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, финны инициировали обсуждение этой темы, руководствуясь корыстными мотивами.

Финляндия во главе с их странноватым президентом [Александром] Стуббом является активным членом новой гитлеровской коалиции, и понятно, что они хотят, с одной стороны, убивать русских людей, с другой — зарабатывать на продаже финской форели. Спасибо, форель у нас своя есть. И пока финны занимают активную враждебную позицию по отношению к нашей стране, зачем они нам нужны с этой границей? Нам там делать нечего, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что изоляция Хельсинки от Москвы — это самонаказание финнов. По его словам, РФ не нужно вводить дополнительные санкции, поскольку правительство североевропейской страны собственноручно наказало значительную часть своего населения, причем самую обеспеченную.

Эти умалишенные [финны] полностью обрушили экономику своего региона Южная Карелия и обанкротили огромное количество предпринимателей, которые вкладывались, брали кредиты в расширение бизнеса на юге страны в рамках приграничного сотрудничества. Они оставили без денег предприятия на юге страны, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что новый пограничный забор между Финляндией и Россией стал неожиданным объектом для туристов. Пограничники отмечают рост нарушений, связанных с иностранными гражданами, которые приезжают туда, чтобы сделать селфи на фоне «границы XXI века».

Финляндия
Россия
границы
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
