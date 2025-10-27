Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 октября 2025 в 16:28

В Госдуме обратились к США с требованием отказаться от блокады одной страны

Депутаты Госдумы требуют от США прекратить блокаду Кубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы призовут власти Соединенных Штатов отказаться от конфронтационной политики и начать равноправный диалог с Кубой, следует из проекта обращения, размещенного в думской электронной базе данных. Документ, адресованный участникам Генассамблеи ООН, национальным парламентам и международным парламентским структурам, акцентирует необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады островного государства.

Призываем правительство Соединенных Штатов Америки отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Республикой Куба, — говорится в обращении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Куба обладает потенциалом для содействия России в смягчении позиции американского лидера Дональда Трампа по вопросам внешней политики, включая передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, развертывание российских вооружений на острове создаст дополнительный рычаг воздействия на администрацию США.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Кубой. Документ был утвержден главой государства 15 октября и опубликован на портале официальной правовой информации.

