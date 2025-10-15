Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по военному сотрудничеству между Москвой и Гаваной. Глава государства утвердил документ 15 октября, он размещен на портале официально-правовой информации.

Отмечается, что закон ратифицирует соглашение, подписанное на Кубе 13 марта 2025 года. В Москве документ утвердили 19 марта 2025 года.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Белоруссия утвердят новую программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы. Документ определит направления совместных действий двух стран в сфере обороны и безопасности.

Также Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по топливному демпферу. Указ действует с октября 2025 года по май 2026 года. Отмечается, что, согласно действующему налоговому законодательству, демпфер не выплачивается, если оптовые цены на топливо в среднем за месяц уклоняются от установленных индикативных цен более чем на 10% в случае с бензином и на 20% по дизельному топливу.