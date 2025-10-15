Москва и Минск согласуют новую стратегию военного сотрудничества Россия и Белоруссия утвердят программу военного партнерства до 2030 года

Россия и Белоруссия 15 октября утвердят новую программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Документ определит направления совместных действий двух стран в сфере обороны и безопасности, следует из пресс-релиза Минобороны, который есть в распоряжении NEWS.ru.

В целях продолжения взаимодействия в сфере обороны сегодня утвердим программу стратегического партнерства Республики Беларусь и Российской Федерации в военной области на период с 2026 по 2030 год. В дальнейшем разработаем план ее реализации. Хотел бы подчеркнуть, что достигнутый уровень военного и военно-технического сотрудничества позволяет оперативно принимать совместные решения по нивелированию всего спектра современных вызовов и угроз безопасности наших стран, — сказал Белоусов.

Ранее Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан проверил оснащение отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства, основная задача которого — распознавание различных объектов на орбите. Глава ведомства заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Головко об особенностях этого комплекса и его перспективах.

До этого Белоусов подписал приказ, согласно которому в октябре — декабре 2025 года в России объявляется призыв на военную службу и увольнение уже ее прошедших. Документ будет зачитан во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.