Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 00:33

Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября

МО РФ: Белоусов подписал приказ о начале осеннего призыва

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В октябре — декабре 2025 года в России объявляется призыв на военную службу и увольнение уже ее прошедших, сказано в опубликованном Министерством обороны РФ приказе, подписанном главой военного ведомства Андреем Белоусовым. Документ будет зачитан во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить <…> организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации <…> граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в документе.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что мероприятия, проводимые в рамках осеннего призыва в Вооруженные силы России, как и прежде, осуществляются в плановом порядке. Он подчеркнул, что они никак не связаны с проведением специальной военной операции.

Цимлянский также предупредил, что в случае неявки на осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничения. По его словам, эти меры направлены на обеспечение явки гражданина в военкомат. При этом отправлять повестки призывникам будут в том числе в электронном виде.

Минобороны РФ
призыв
Андрей Белоусов
приказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.