Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября

В октябре — декабре 2025 года в России объявляется призыв на военную службу и увольнение уже ее прошедших, сказано в опубликованном Министерством обороны РФ приказе, подписанном главой военного ведомства Андреем Белоусовым. Документ будет зачитан во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить <…> организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 года на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации <…> граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, — говорится в документе.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что мероприятия, проводимые в рамках осеннего призыва в Вооруженные силы России, как и прежде, осуществляются в плановом порядке. Он подчеркнул, что они никак не связаны с проведением специальной военной операции.

Цимлянский также предупредил, что в случае неявки на осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничения. По его словам, эти меры направлены на обеспечение явки гражданина в военкомат. При этом отправлять повестки призывникам будут в том числе в электронном виде.