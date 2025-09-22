«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:19

В Генштабе предупредили об изменениях в рассылках повесток осенью

Цимлянский заявил, что призывникам будут отправлять электронные повестки осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Призывникам будут отправлять электронные повестки осенью 2025 года, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский на брифинге. При этом от физических рассылок не отказывались.

Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток, — пояснил Цимлянский.

Бумажные повестки по-прежнему будут иметь юридическую силу. Уведомление о направлении электронного документа придет в личный кабинет гражданина на Портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что круглогодичный призыв на военную службу позволит проводить медкомиссии в течение года. Парламентарий отметил, что отправлять новобранцев в армию продолжат с 1 октября по 31 декабря, а также с 1 апреля по 15 июля.

Колесник также объяснил, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет лишь на бюрократические процедуры. Сроки осеннего и весеннего призывов останутся прежними.

призывники
Генштаб ВС РФ
армия
повестки
