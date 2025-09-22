«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:14

В Генштабе предупредили о последствиях неявки в осенний призыв

Генштаб: призывника будут ждать ограничения при неявке в течение 20 дней

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В случае неявки на осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничения, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский во время брифинга. По его словам, эти меры направлены на обеспечение явки гражданина в военкомат.

В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки, — заявил вице-адмирал.

Цимлянский в ходе брифинга также заявил, что осенний призыв в российскую армию в 2025 году будет действовать в течение всего года. Он добавил, что призыв граждан на срочную военную службу начнется с 1 октября. Отправка призывников со сборных пунктов запланирована уже с 15 октября. Цимлянский особо подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться для выполнения задач в рамках специальной военной операции.

генштаб
призыв
армия
ВС РФ
