В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году Цимлянский: осенний призыв в армию России будет действовать в течение всего года

Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года, заявил в рамках брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Он напомнил, что россиян начнут призывать на срочную военную службу с 1 октября.

Особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия, — подчеркнул вице-адмирал.

Он добавил, что отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут, уточнил Цимлянский.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства при уклонении от постановки на воинский учет. Если после вступления в гражданство человек в течение двух недель не явился в военкомат, то законопроект предлагает выносить заключение «об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету».