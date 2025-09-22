«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:23

В Генштабе высказались о связи осеннего призыва с СВО

Генштаб армии России опроверг связь планового осеннего призыва с СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мероприятия, проводимые в рамках осеннего призыва в Вооруженные силы России, как и прежде, осуществляются в плановом порядке, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что они никак не связаны с проведением специальной военной операции, передает корреспондент NEWS.ru.

Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции, — заверил Цимлянский.

Он добавил, что особенностью осеннего призыва стало то, что он действует в течение года. Россиян начнут призывать на срочную военную службу с 1 октября.

Цимлянский также предупредил, что в случае неявки на осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применены временные ограничения. По его словам, эти меры направлены на обеспечение явки гражданина в военкомат. При этом отправлять повестки призывникам будут в том числе в электронном виде.

