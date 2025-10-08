Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:07

Названа страна, которая может удержать США от поставок ракет Украине

Военэксперт Матвийчук: Куба может сыграть роль умиротворителя Трампа

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Куба способна помочь России смягчить позицию президента США Дональда Трампа касательно внешней политики, в том числе передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, размещение российского вооружения на острове позволит оказать давление на американского лидера.

Куба — наш давний союзник. Мы постоянно использовали Кубу как военно-морскую базу. Были случаи, когда мы пытались сделать там военно-ракетную базу, но это привело к Карибскому кризису. Думаю, что в современных условиях, когда американцы пытаются диктовать свою волю всему миру, Куба может снова сыграть роль умиротворителя этого агрессора-миротворца Дональда Трампа, — сказал Матвийчук.

Военэксперт отметил, что Россия может разместить в островном государстве свои войска и технику, чтобы повлиять на американскую позицию. К примеру, по его словам, российская сторона может поставить ракеты средней и меньшей дальности, которые хорошо известны в мире.

Куба достаточно интересна с точки зрения стратегического паритета. Может ли она сыграть такую роль, как КНДР? Нет. Я не думаю, что Куба отправила бы свои войска на территорию Российской Федерации для участия в боевых действиях. Например, возможно — группу волонтеров для обучения и передачи опыта. То есть с подписанием договора [о военном сотрудничестве между Россией и Кубой] мы вступаем в новую эпоху отношений между странами, — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Трамп может увеличить количество ракет Tomahawk для Украины, если первые поставки не стимулируют переговорный процесс по урегулированию кризиса. В США пока обсуждается передача вооружения лишь в ограниченном объеме в рамках давления на Россию.

США
Россия
Куба
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
