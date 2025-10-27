Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины Путин освободил семьи участников СВО от пошлин по искам о назначении пенсий

Семьи участников спецоперации на Украине не будут платить госпошлину при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в понедельник, 27 октября. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Новый закон освобождает родственников бойца СВО от уплаты госпошлины при подаче в суд заявлений с просьбой о назначении пенсии по потере кормильца. Речь идет о выплате, которую назначают семьям участников спецоперации и (или) лиц, оборонявших приграничные территории России в ходе вооруженной провокации.

Авторы инициативы в пояснительной записке указывали, что 8 сентября 2024 года размер судебных пошлин увеличили до 3 тыс. рублей за каждое отдельное требование. Закон призван освободить членов семей погибших участников СВО от финансовой нагрузки.

Ранее Госдума одобрила инициативу, которая предусматривает сохранение льгот для детей бойцов спецоперации после достижения 18 лет. Социальные гарантии начнут действовать до поступления подростков в колледж, техникум или вуз.