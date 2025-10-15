Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:08

Госдума поддержала льготы для совершеннолетних детей участников СВО

Дети участников СВО смогут сохранять социальные гарантии после 18 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий сохранение льгот для детей участников специальной военной операции после достижения 18 лет. Социальные гарантии будут действовать до поступления подростков в колледж, техникум или вуз, сообщает ТАСС.

Документ предполагает сохранение права на социальные гарантии до 1 сентября года, следующего за выпуском из школы. Как указано в пояснительной записке, эта мера распространяется на детей военнослужащих, добровольцев, а также сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции и Росгвардии.

Авторы инициативы подчеркнули, что закон необходим для того, чтобы дети участников СВО продолжали получать льготы до момента поступления в колледж, техникум или вуз.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

До этого глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни.

участники СВО
льготы
Госдума
военные
