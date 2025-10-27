Нижегородцы свыше двух тысяч раз сообщили о пьяных водителях за 2025 год

Нижегородцы свыше двух тысяч раз сообщили о пьяных водителях за 2025 год

В Нижегородской области специалисты горячей линии получили 2363 сообщения о нетрезвых автомобилистах с начала 2025 года, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. При этом из всех обращений достоверными оказались только 518.

Правительство Нижегородской области ввело с 16 июня 2025 года постановление, повышающее размер вознаграждения за информацию о пьяных водителях до 5 тыс. рублей. До этого сумма составляла 2 тыс. рублей. Как выяснилось, чаще всего жители региона жаловались на нетрезвых автомобилистов в мае, августе и сентябре.

Ранее сообщалось, что у пьяных водителей в России смогут изымать автомобили вне зависимости от их финансового положения. Такое решение принял Третий кассационный суд общей юрисдикции.