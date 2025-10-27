Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:21

Песков высказался о заминке с назначением врио главы Тверской области

Песков выразил надежду на скорое назначение врио главы Тверской области

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кандидатура на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области станет известна в скором времени, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства Владимир Путин и сотрудники его администрации проводят тщательный отбор наиболее подходящего специалиста для этого региона, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что заминка в назначении связана с поиском оптимального кандидата, способного эффективно работать в интересах Тверской области. Он также отметил, что подобное иногда происходит.

Мы надеемся, что [это произойдет] в ближайшее время. Такое бывает. Разумеется, президент и соответствующие службы администрации [президента] пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона, — сказал Песков.

Ранее Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил его от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.

Россия
Тверская область
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменилась стоимость ОСАГО для россиян
В России оценили интерес стран АСЕАН к Северному морскому пути
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.