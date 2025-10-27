Песков высказался о заминке с назначением врио главы Тверской области

Кандидатура на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области станет известна в скором времени, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства Владимир Путин и сотрудники его администрации проводят тщательный отбор наиболее подходящего специалиста для этого региона, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что заминка в назначении связана с поиском оптимального кандидата, способного эффективно работать в интересах Тверской области. Он также отметил, что подобное иногда происходит.

Мы надеемся, что [это произойдет] в ближайшее время. Такое бывает. Разумеется, президент и соответствующие службы администрации [президента] пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона, — сказал Песков.

Ранее Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил его от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.