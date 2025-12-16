Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:02

Экс-нардеп назвал страны, которые не поддержат изъятие российских активов

Экс-нардеп Олейник: Франция не поддержит изъятие российских активов

Фото: Global Look Press
Франция может присоединиться к ряду стран, не поддерживающих изъятие российских активов, рассказал ОТР экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что в число таких стран сейчас входят Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Вряд ли Россия будет принимать зеркальные решения, чтобы все видели, а не так, что всех под одну гребенку. Если Италия занимает нормальную позицию, мы почему должны действовать таким образом, как в отношении, например, Германии, Франции и так далее, — рассказал Олейник.

По словам экс-нардепа, при изъятии российских активов и зеркальной реакции Москвы страны, поддерживающие такое решение, могут столкнуться с негодованием бизнесменов. Он отметил, что решение могут принять уже 18 декабря.

Ранее сообщалось, что руководство Великобритании в контактах с Европейским союзом предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов. В СВР уточнили, что речь идет о размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear средствах.

активы
Европа
страны
Россия
