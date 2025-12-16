Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:10

Мерц раскрыл сроки заморозки российских активов в Европе

Мерц: активы России в Европе заморожены надолго

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Активы России в Европе заморожены надолго, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, мероприятие транслировалось на сайте правительства ФРГ. Политик напомнил, что соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

Российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго, — сказал Мерц.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

До этого британский журналист Джонни Миллер рассказал, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

Фридрих Мерц
активы
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин
ВСУ остались без важного объекта на Северском направлении
МИД России: Москва заинтересована в скорейшем открытии Русского дома в Баку
Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Прокуратура оценит действия должностных лиц после резни в школе в Одинцово
В Тегеране уточнили цель встречи глав МИД Ирана и России
Названы основные версии вооруженного нападения ученика на школу в Одинцово
В СВР раскрыли, чем британские чиновники хотят шантажировать США
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.