Активы России в Европе заморожены надолго, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, мероприятие транслировалось на сайте правительства ФРГ. Политик напомнил, что соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

Российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго, — сказал Мерц.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

До этого британский журналист Джонни Миллер рассказал, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).