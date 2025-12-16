Родителям рассказали, почему важно следить за компьютерными играми детей

Злоумышленники нередко используют компьютерные игры в качестве инструмента для обмана детей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также существует риск вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия через игровые чаты.

Компьютерные игры — часть современной детской культуры. Родителям важно не просто запрещать, а разбираться, понимать и направлять интерес ребенка в безопасное русло. Кибермошенничество — один из главных рисков, которые нельзя игнорировать. Аферисты регулярно придумывают новые схемы. Через фейковые аккаунты «блогеров» они предлагают детям выиграть внутриигровую валюту и выманивают данные банковских карт или доступ к родительским аккаунтам. Любая игра с развитой экономикой — потенциальная среда для подобных схем, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что с января по август 2025 года в России было зафиксировано 471,5 тыс. преступлений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. По словам доцента, более половины из них составили случаи мошенничества.

Кроме того, в игровых чатах дети могут столкнуться с лицами, распространяющими запрещенный контент или вовлекающими несовершеннолетних в сомнительные, а иногда и откровенно противозаконные схемы. Сцены насилия, агрессии или радикальные идеи в играх, не предназначенных для детской аудитории, в свою очередь, могут негативно повлиять на психику, — заключил Щербаченко.

Ранее генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер обвинил игровую платформу Roblox в создании условий для «сексуальных хищников», которые могут использовать ее для совращения детей. В связи с этим он подал иск, состоящий из 76 страниц.